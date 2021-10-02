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港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

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港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
香港環境局長黃錦星的IG，「十一」當天出現中華民國國旗的表情符號。（取自網路）
香港環境局長黃錦星的IG，「十一」當天出現中華民國國旗的表情符號。（取自網路）

香港明報報導，10月1日中國大陸國慶日當天，港府一眾高官及政界人士紛紛在社交媒體發文慶祝。香港環境局長黃錦星的IG一早也發出一張島嶼日出相片，下方寫著「#國慶日假期」，但文字後面竟還貼上中華民國國旗的表情符號（emoji）。

香港網路媒體《立場新聞》指出，黃錦星10月1日上午7時許就發出這則貼文，中華民國國旗的emoji約半日後才被刪除。

對此，黃錦星透過新聞秘書回覆明報稱，懷疑遭駭客入侵，已立即更改IG密碼，但並未回應有否有報警處理。有立法會議員認為，作為問責局長，社交帳戶不應出現這種「低級錯誤」，建議相關單位徹查此事。

香港保安局長鄧炳強一周前接受星島日報專訪，在被問到能否懸掛「青天白日滿地紅旗」以及能否紀念「雙十節」時曾表示，會按個別實際情況去處理。

鄧炳強當時說，「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行。你首先要問清楚自己，你有否這個意圖，如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」

香港 國旗 國慶

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