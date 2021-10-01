香港慶大陸「十一」 董建華身體不適缺席

10月1日是中共建政72年，港府在灣仔會展中心舉行「國慶酒會」，但香港首任特首、大陸全國政協副主席董建華卻缺席。董建華的發言人表示，因身體不適的關係，董建華於家中休養，因此沒有出席活動。

據明報報導，董建華雖沒有出席活動，但透過發言人表示，「祝願國家和香港繼續繁榮穩定，『一國兩制』行穩致遠。」

另，今日香港仍有零星的請願活動。4名社民連成員到灣仔會展的升旗禮會場外要求實施普選，以及釋放因涉嫌觸犯「港版國安法」而被還押的民主派。

社民連成員手持標語與橫額從灣仔修頓中心出發，經天橋前往升旗儀式地點金紫荊廣場。但是到中環廣場被警方攔截，禁止再前進，他們讀出遊行聲明後便散去。