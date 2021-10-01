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中共「十一」 林鄭稱：國安法讓一國兩制踏上正軌

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特區政府1日上午8時在灣仔金紫荊廣場舉行「十一」升旗典禮。路透
香港特區政府1日上午8時在灣仔金紫荊廣場舉行「十一」升旗典禮。路透

今日是中共建政72年，香港特首林鄭月娥在香港舉行的酒會上表示，今年中共建政對香港來說別具意義，中國在共產黨領導下變得更強大；香港實施港版國安法及完善選舉制度下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道。

據星島日報報導，林鄭月娥在致詞時表示，香港現在比主權移交以來任何時候，更具備發揮「一國兩制」獨特的條件，更能積極地融合國家發展大局，體現與國家同發展，以及共同繁榮。

林鄭也提到從四川、重慶與西安訪問回來的心得。她說，深深感受到國家發展的成就，只要堅持維護國家安全，對國家作出安心的回應，港人的發展空間會更多。

1日上午8時，香港特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗典禮。林鄭月娥、香港政務司長李家超等港府官員，以及部分北京駐港機構代表等出席，他們都戴上紅色口罩。

在警察樂隊奏響「義勇軍進行曲」下，林鄭月娥帶領政府高層官員，肅立跟唱大陸國歌。懸掛五星旗與香港區旗的港警飛行服務隊直升機則從維多利亞港口上空飛過，海上消防船也噴水致敬。

因疫情緣故，今年香港「十一」升旗儀式未設立公眾觀禮區，儀式結束後，特區政府在香港會議展覽中心舉行國慶酒會，由林鄭月娥主持。香港警方則在會展一帶加強布防，並以水馬圍封港灣道入口。

港府舉行「十一」升級儀式的同時，場外仍有少數香港市民舉牌表達訴求，警方則在旁錄影蒐證。美聯社
港府舉行「十一」升級儀式的同時，場外仍有少數香港市民舉牌表達訴求，警方則在旁錄影蒐證。美聯社

香港特首 林鄭月娥 港版國安法

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