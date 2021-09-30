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國台辦批吳釗燮「猖狂謀獨」 陸委會嗆凸顯對岸失格

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸國台辦30日發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，陸委會30日表示，凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。圖／報系資料庫
大陸國台辦30日發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，陸委會30日表示，凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。圖／報系資料庫

大陸國台辦30日發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，點名抨擊我外交部長吳釗燮。陸委會30日晚間回擊，「中共國台辦今天用極其下限的語言誣衊謾罵我外交部吳部長，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。」並稱感到遺憾。

大陸國台辦30日在其官方微博上發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，批評「吳釗燮所言所行離不開一個『獨』字，各種伎倆無非一個『騙』字。」並正告「統一是正道，『台獨』是絕路。」

對此，陸委會30日晚間以書面回覆表示，「中共國台辦今天用極其下限的語言誣衊謾罵我外交部吳部長，這種在國際社會前所未見的言詞暴力，只是凸顯對岸涉台單位的失格，以及和文明社會的距離有多麼的遙遠。我們除感遺憾之外，也呼籲北京當局認真審視涉台發言部門究竟出了什麼嚴重問題。」

陸委會指出，「一個中國原則」從來不是國際公認的事實、更非國際關係準則；「台灣從來都不是中華人民共和國的一部分。」聯大第2758號決議既未解決台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，也未處理台灣與中華人民共和國的關係。「我們認為，北京當局意圖擾亂國際秩序與國際規則、錯誤連結其矮化台灣的『一中原則』政治框架，只是升高兩岸對立，讓台灣人民更加反感。」

陸委會強調，我對外參與任何國際組織或區域經濟合作等談判，是台灣既有的權利，台灣的經濟實力與競爭力已獲多國肯定，中共無權置喙，國際社會更不會任由其改變國際參與規則。「我政府致力維護兩岸和平，真正破壞台海現狀、損害民眾利益的是中共當局。」

陸委會呼籲，對岸正視兩岸現實，停止對台威嚇行徑，務實理性處理兩岸關係。

國台辦 陸委會 吳釗燮

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