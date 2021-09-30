美商務部長稱不希望陸制定規則 陸外交部批：遏制打壓

美國商務部長雷蒙多日前稱「不希望像中國這樣的專制政府來制定道路規則。」大陸外交部發言人華春瑩30日批評，「美方官員的有關表態，再次暴露了美方千方百計、不擇手段遏制和打壓中國發展的真實意圖，這是典型的專制和霸權。」

澎湃新聞報導，雷蒙多28日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，「我們不希望像中國這樣的專制政府來制定道路規則。我們與關心隱私、自由、個人權利和個人保護的盟友一起，需要制定道路規則。」

雷蒙多說，「我們必須與我們的歐洲盟友合作，不讓中國獲得最先進的技術，這樣他們就無法在半導體等關鍵領域迎頭趕上」她還說，「我們希望與歐洲合作，為技術編寫道路規則，無論是涉及TikTok，還是人工智慧或網路。」

對此，華春瑩於30日主持的例行記者會上指出，「美方官員的有關表態，再次暴露了美方千方百計、不擇手段遏制和打壓中國發展的真實意圖，這是典型的專制和霸權。」

華春瑩表示，中方始終認為，世界上所有國家都應該享有平等的發展機會和權利，國際規則應該由世界各國共同制定，共同認可，而不應該由少數人制定和壟斷，國家間的合作也應該服務於世界各國人民的利益，「而不應該以意識形態畫線、拉幫結夥，聯合一派來打壓遏制另一派，以小集團政治來謀求世界的霸權。」

她說，中方始終倡導，國際上的事情，要大家一起商量著辦，世界各國應該堅持共商、共建、共享，推動各國權利平等、機會平等、規則平等，「摒棄小圈子和零和博弈，堅持包容而不排他，以更加開放平等和公平的心態來開展國際合作。」