聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正恩願恢復被切斷的南北韓熱線 大陸外交部表態了

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／中新網
大陸外交部發言人華春瑩。圖／中新網

北韓領導人金正恩29日表示，願意恢復被切斷的南北韓熱線，同時指責美國提出要會談，卻不改變對北韓敵對的政策。大陸外交部發言人華春瑩30日表示，要打破朝鮮半島僵局、重啟對話，關鍵是北韓的關切當得到重視和解決，美方不應空喊對話的口號，應展現誠意。

據陸媒澎湃新聞報導，華春瑩說，中國大陸是朝鮮半島的近鄰，中方一貫支持南北韓雙方通過對話和協商改善關係，推進和解合作，希望有關舉措能夠為改善和發展北南關係發揮積極作用。

至於美方提出會談，但不改變對北韓的敵對政策，華春瑩表示，在當前形勢下要打破朝鮮半島僵局，重啟對話，關鍵是北韓的正當合理的關切應當得到重視和解決。美方不應該空喊對話的口號，而是應該展現出誠意，拿出有吸引力的對話方案。

他認為，美方應該盡快啟動安理會涉北韓決議的可逆條款，對有關制裁措施，特別是涉及北韓人道、民生領域方面的規定做出必要調整。這將有助於推動重啟朝鮮半島對話，維護朝鮮半島和平穩定的局面，也是全面執行安理會涉北韓決議的應有之義。

北韓 華春瑩 安理會

延伸閱讀

華春瑩：中美領導會晤前 大大小小的刺要拔出

金與正躋身最高決策機構 任北韓國務委員會要職

金正恩表態「十月重啟兩韓熱線」！批美國敵視變本加厲

金正恩愛粉紅色？北韓大樓漆成柔和色系 專家曝背後動機

相關新聞

北京餐飲業者倡議十一吃「愛國麵」 網路一片吐槽聲

10月1日中共建政72周年到來前，北京烹飪協會與北京市餐飲行業協會以「表達本市餐飲行業向祖國母親祝福生日的愛國之心、喜悅...

大陸國台辦發長文 點名抨擊我外交部長吳釗燮

在大陸「國慶」十一前夕，大陸國台辦以「發言人發表談話」形式發表長文，以罕見的嚴厲詞彙，指責我外交部長吳釗燮謀「獨」...

國台辦批吳釗燮「猖狂謀獨」 陸委會嗆凸顯對岸失格

大陸國台辦30日發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，點名抨擊我外交部長吳釗燮。陸委會30日晚間回擊，「...

美商務部長稱不希望陸制定規則 陸外交部批：遏制打壓

美國商務部長雷蒙多日前稱「不希望像中國這樣的專制政府來制定道路規則。」大陸外交部發言人華春瑩30日批評，「美方官員的有關...

金正恩願恢復被切斷的南北韓熱線 大陸外交部表態了

北韓領導人金正恩29日表示，願意恢復被切斷的南北韓熱線，同時指責美國提出要會談，卻不改變對北韓敵對的政策。大陸外交部發言...

美法案支持增強台灣自衛能力 北京：「這是在玩火」

針對美眾議院通過「2022財年國防授權法案」，提出美應支持台增強自衛能力等，大陸國防部發言人吳謙30日批評，「這是在玩火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。