金正恩願恢復被切斷的南北韓熱線 大陸外交部表態了

北韓領導人金正恩29日表示，願意恢復被切斷的南北韓熱線，同時指責美國提出要會談，卻不改變對北韓敵對的政策。大陸外交部發言人華春瑩30日表示，要打破朝鮮半島僵局、重啟對話，關鍵是北韓的關切當得到重視和解決，美方不應空喊對話的口號，應展現誠意。

據陸媒澎湃新聞報導，華春瑩說，中國大陸是朝鮮半島的近鄰，中方一貫支持南北韓雙方通過對話和協商改善關係，推進和解合作，希望有關舉措能夠為改善和發展北南關係發揮積極作用。

至於美方提出會談，但不改變對北韓的敵對政策，華春瑩表示，在當前形勢下要打破朝鮮半島僵局，重啟對話，關鍵是北韓的正當合理的關切應當得到重視和解決。美方不應該空喊對話的口號，而是應該展現出誠意，拿出有吸引力的對話方案。

他認為，美方應該盡快啟動安理會涉北韓決議的可逆條款，對有關制裁措施，特別是涉及北韓人道、民生領域方面的規定做出必要調整。這將有助於推動重啟朝鮮半島對話，維護朝鮮半島和平穩定的局面，也是全面執行安理會涉北韓決議的應有之義。