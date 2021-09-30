大陸國防部警告日本 「台灣的事不關日本的事」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社
大陸國防部新聞發言人吳謙。圖／中新社

大陸國防部發言人吳謙30日強調，「台灣的事，是中國的事，不關日本什麼事」。他稱，「日本政客以地理鄰近作為介入台灣事務藉口，這是粗暴干涉中國內政，中方必須正告日方，今天的中國早已不是當年的樣子，我們決不容許任何國家以任何方式插手台灣問題。」

據陸媒澎湃新聞報導，日本防衛大臣岸信夫近日表示，中國大陸以不透明的方式持續高水準地增加國防開支，加強軍事力量，引發日本等地區國家和國際社會強烈擔憂。釣魚台是日領土，日將捍衛相關島嶼主權；日台地理位置接近，台若出事，日亦無法置身事外。日防衛副大臣中山泰秀則稱，台灣有事就是日本有事。

吳謙30日對此表達強烈不滿稱，「日本防務高官一再炒作中國軍事威脅，粗暴干涉中國內政，危害中國主權，中方對此堅決反對。」

吳謙強調，中國大陸堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，國防支出公開透明，開支水準合理適度。中國大陸近30年每年國防開支占GDP比例不到2%，不僅低於世界主要國家，也低於2.6%的世界平均水準，人均軍費支出更是只有日本的1/5。

他反批，日方不但不真誠反思侵略歷史，反而大幅增加防衛預算，屢創歷史新高。此外，日方還大力加強西南島嶼軍力，發展網路、太空等新興作戰力量，遠超專守防衛需要。「日方究竟意欲何為，值得亞洲鄰國和國際社會高度警惕」。

吳謙接著強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。無論日方如何鼓噪，都改變不了這一基本事實，日方應停止一切在釣魚台問題上對中國的挑釁行為。

日本 釣魚台

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