聽新聞
test
0:00 / 0:00

美商務部長擬訪華 陸商務部重申加徵關稅不利彼此

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部發言人束珏婷。（取自商務部官網）
大陸商務部發言人束珏婷。（取自商務部官網）

美國商務部長雷蒙多日前表示，她計畫率團訪問海外，包括中國，以改善商貿關係。對此，大陸商務部發言人束珏婷30日回應，表示雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，但她也重申中美關稅問題，強調中方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復甦。

雷蒙多是在接受《華爾街日報》等訪問時，透露自己的出訪計畫，但目前未確定任何日程。她同時提到，美國將繼續限制華為獲得先進晶片；美國當地時間9月28日，雷蒙多還公開表示，中國政府正在阻撓國內航空公司採購「數以百億美元計」的美國製波音飛機。

束珏婷說，我們注意到有關報導（雷蒙多計畫訪華）。但她並未透露任何進度，僅表示美經貿關係的本質是互利共贏，以及中美雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如有進一步消息，中方將及時發布。

關稅議題上，束珏婷強調，中方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復甦。她說，在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。　

至於華為可能繼續受到美方限制，束珏婷說，泛化國家安全，濫用出口管制措施，動用國家力量制裁打壓中國企業機構和個人，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，是對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅，希望美方立即糾正錯誤做法，中方將一如既往，堅決維護中國企業的合法權益。

美國

延伸閱讀

美商務部長是否訪陸？ 北京：雙方一直保持正常溝通

拜登「美國製造」政策 迎來全球供應鏈重組契機 放膽東進賺美國

美歐貿易技術委員會首秀 聯手因應晶片和中國議題

任正非：華為廣招國際人才

相關新聞

北京餐飲業者倡議十一吃「愛國麵」 網路一片吐槽聲

10月1日中共建政72周年到來前，北京烹飪協會與北京市餐飲行業協會以「表達本市餐飲行業向祖國母親祝福生日的愛國之心、喜悅...

大陸國台辦發長文 點名抨擊我外交部長吳釗燮

在大陸「國慶」十一前夕，大陸國台辦以「發言人發表談話」形式發表長文，以罕見的嚴厲詞彙，指責我外交部長吳釗燮謀「獨」...

國台辦批吳釗燮「猖狂謀獨」 陸委會嗆凸顯對岸失格

大陸國台辦30日發布「國台辦發言人就吳釗燮猖狂謀『獨』發表談話」長文，點名抨擊我外交部長吳釗燮。陸委會30日晚間回擊，「...

美商務部長稱不希望陸制定規則 陸外交部批：遏制打壓

美國商務部長雷蒙多日前稱「不希望像中國這樣的專制政府來制定道路規則。」大陸外交部發言人華春瑩30日批評，「美方官員的有關...

金正恩願恢復被切斷的南北韓熱線 大陸外交部表態了

北韓領導人金正恩29日表示，願意恢復被切斷的南北韓熱線，同時指責美國提出要會談，卻不改變對北韓敵對的政策。大陸外交部發言...

美法案支持增強台灣自衛能力 北京：「這是在玩火」

針對美眾議院通過「2022財年國防授權法案」，提出美應支持台增強自衛能力等，大陸國防部發言人吳謙30日批評，「這是在玩火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。