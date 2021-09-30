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疫情影響 北京香山論壇10月25日視訊舉行
大陸國防部發言人吳謙30日表示，北京香山論壇將於10月25日至26日以視訊方式舉行，今年論壇主題包含大國關係與亞太安全，以及阿富汗局勢等。
據大陸國防部微信公眾號消息，吳謙在30日的大陸國防部例行記者會上宣布上述訊息。
吳謙說，由於新冠肺炎疫情的持續影響，第十屆北京香山論壇繼續推遲舉辦。為聚焦學術交流合作，以及各國專家學者智慧，10月25日至26日北京香山論壇秘書處將繼續以視訊方式在北京舉行專家研討會。
吳謙表示，本次研討會的主題為「堅持合作共贏，推進全球安全治理」，共設六個分組議題。六個主題分別為：大國關係與亞太安全、多邊主義與國際體系、中小國家在國際安全中的作用、阿富汗局勢對地區安全的影響、戰略穩定：困境與出路、疫情背景下的國際安全合作。
吳謙強調，在疫情和國際形勢不斷變化的背景下，舉辦此次專家視訊研討會，是在堅持合作共贏理念，與各方專家就國際安全熱點問題進行深入探討，聚焦合作、深入交流，為合力應對全球安全挑戰，共同維護世界和平穩定貢獻智慧和力量。
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