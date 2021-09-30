美中防長官員對話 重申保持暢通管道

美國國防部表示，負責中國事務的副助理部長蔡斯，與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，舉行一連兩日的視訊會議。雙方針對一系列影響中美防務關係的議題，進行坦誠、深入和開放的討論，雙方重申保持溝通管道暢通的共識。

據香港電台報導，雙方在28日、29日召開第16次美中國防政策協調會談。這是雙方自去年1月以來，第二次舉行會議。

五角大樓的聲明表示，1美方明確表達維護與印太地區盟友與夥伴共同原則的承諾。美國國防部指出，這次會談是美國總統拜登政府，透過與中國大陸保持開放的溝通管道，以負責任地處理美中競爭的持續努力的重要組成部分。