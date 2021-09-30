聽新聞
test
0:00 / 0:00
美中防長官員對話 重申保持暢通管道
美國國防部表示，負責中國事務的副助理部長蔡斯，與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，舉行一連兩日的視訊會議。雙方針對一系列影響中美防務關係的議題，進行坦誠、深入和開放的討論，雙方重申保持溝通管道暢通的共識。
據香港電台報導，雙方在28日、29日召開第16次美中國防政策協調會談。這是雙方自去年1月以來，第二次舉行會議。
五角大樓的聲明表示，1美方明確表達維護與印太地區盟友與夥伴共同原則的承諾。美國國防部指出，這次會談是美國總統拜登政府，透過與中國大陸保持開放的溝通管道，以負責任地處理美中競爭的持續努力的重要組成部分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言