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前國台辦副主任鄭柵潔 升任安徽省委書記
據新華社報導，中共中央日前決定，原浙江省長鄭柵潔任安徽省委書記，這也是首位國台辦副主任外調後升任大陸地方省份一把手。
鄭柵潔長期在福建工作，因此不少外媒都將鄭柵潔視為「習家軍」的成員之一。
根據大陸官方公布的簡歷，鄭柵潔出生於1961年11月，福建漳州人。早年在福建廈門工作，曾任湖里區長、廈門市政府副秘書長、辦公廳主任、廈門市發改委主任等職。
鄭柵潔之後還曾擔任福建省發改委主任，2015年2月升任福建省副省長，同年8月就轉任大陸國家能源局副局長（副部長級）。
2017年是鄭柵潔官場生涯最戲劇化的一年，當年4月鄭柵潔調任中共中央台辦、國務院台辦副主任，但同年底就被調往浙江，任省委常委、寧波市委書記。鄭柵潔於2020年9月任浙江省長迄今。
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