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遭到DQ 港府宣布10名區議員宣誓無效

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港政府29日公布，九龍區10名議員宣誓無效。（圖／取自Twitter）
香港政府29日公布，九龍區10名議員宣誓無效。（圖／取自Twitter）

香港政府29日公布，24日為九龍區區議員安排宣誓，監誓人、香港民政事務局局長確定55名區議員中，有10人宣誓無效，這10人包括油尖旺區議會的胡穗珊、塗謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗區議會的劉偉聰；九龍城區議會的曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙區議會的莫灝哲，觀塘區議會的梁翊婷。

央視新聞報導，港府表示，宣誓具有法律約束力，宣誓人必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言，宣誓人若做出虛假宣誓或在宣誓之後從事違反誓言的行為，須依法承擔法律責任。根據「宣誓及聲明條例」，如果任何人需要按照法例規定宣誓，但拒絕或忽略誓言，該人若已就任，則必須離任。

港府指出，鑒於監誓人對10名區議員所做宣誓的有效性存有疑問，監誓人已於本月24日致函有關區議員，要求提供額外資料。經考慮有關區議員的書面回覆及所有相關資料後，監誓人確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。

同時，港府公布，10月4日將舉行第三場區議員宣誓，包括北區、大埔、西貢及沙田區。

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