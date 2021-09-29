王毅：美英澳核潛艦合作帶來五重危害 製造核擴散風險

大陸外務委員兼外長王毅29日分別與馬來西亞、汶萊外長通電話，王毅就美國與英國、澳洲結成三方安全夥伴系統（AUKUS）並計畫開展核潛艦合作表示，AUKUS此舉有可能給地區帶來五重危害，製造核擴散風險。

美、英、澳新成立AUKUS防衛聯盟，能讓澳洲取得技術建造核動力潛艦，進而嚇阻中國日益增長的軍事力量。

據大陸外交部網站消息指出，三國外長29日就美國與英國、澳洲結成三方安全夥伴關係（AUKUS）並計畫開展核潛艦合作交換看法，對此表示嚴重關切。

王毅表示：第一，製造核擴散風險。根據「核不擴散條約」，無核國家只能在監督保障條件下和平利用核能。核潛艦則是軍用，且使用的燃料屬於高濃縮鈾，是可以直接製造核武器的核原料，而國際原子能機構又無法對核潛艦進行有效和即時的監督。美國對其它國家開發鈾濃縮技術予以單邊制裁，卻對澳洲網開一面，這必將帶來核技術及核原料擴散風險，衝擊國際核不擴散體系。

第二，誘發新一輪軍備競賽。核潛艦是戰略安全力量，具備運載核武器的能力。澳洲此舉將打破區域戰略平衡，使其簽署「南太平洋無核區條約」時所做的承諾變成一紙空文，對地區國家構成現實威脅，不排除導致其它國家效仿行事，開展新一輪軍備競賽，甚至跨越核門檻。

第三，損害地區繁榮穩定。AUKUS執意製造地區緊張局勢，給和平穩定與發展蒙上了陰影。

第四，破壞東南亞無核區建設。「東南亞無核武器區條約」反映了東南亞各國人民的共同意志，理應得到其它國家的理解和尊重。中國在五核國中最早宣布願意加入「東南亞無核武器條約」並為此簽署議定書。「美英不僅不參加，反而以各種藉口向東南亞地區轉移軍事核技術，提供高濃鈾核原料，與東盟（協）國家構建無核區的努力背道而馳。」

第五，引致冷戰思維回潮。AUKUS與「四邊機制」一脈相承，都服從和服務於美國主導的「印太戰略」，「試圖另搞一套、另起爐灶，旨在挑動地區陣營對立，進行地緣零和博弈，這是逆時代潮流而動，是冷戰思維死灰復燃，應當引起本地區各國以及國際社會警惕和抵制。」