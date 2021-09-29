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港府呈請法院清盤壹傳媒 支聯會銀行賬戶遭警方凍結

聯合報 / 香港特派員李春/香港即時報導
香港警方9月9日破門搜索「六四紀念館」。（路透）
香港警方9月9日破門搜索「六四紀念館」。（路透）

除繼續檢控和監禁反送中運動參加者，港府接連相關傳機構、民間團體展開清盤、凍結資產等行動，其中包括向法院提交將壹傳媒清盤的呈請。

繼派審查員進入壹傳媒大樓搜集證據後，港府29日宣布，財政司司長陳茂波已根據「公司條例」賦予的權力，向法庭提交將壹傳媒清盤的呈請。

港府財政司司長今年7月29日宣布，據「公司條例」委任陳錦榮為審查員調查壹傳媒的事務。9月14日，審查員向財政司司長提交一份中期報告。財政司長稱在考慮過中期報告後，認為出於公眾利益須將壹傳媒清盤，而決定向法院提交有關呈請。

與之同時，香港證監會亦按「證券及期貨條例」對壹傳媒進行廣泛查詢，並將從查詢取得的與呈請有關的重要資料及證據，提供予財政司司長。根據其取得的資料及證據，香港證監會也相信將壹傳媒清盤是符合公眾利益。

同一天，港警國安處凍結香港支聯會位於旺角的六四紀念館物業和銀行戶口。港警在向支聯會發出的信件中說，根據香港國安法第43條的實施細則，保安局長已決定凍結六四紀念館物業，以及支聯會在滙豐銀行、恒生銀行和東亞銀行的戶口，如果有人違反凍結令，可被判罰款和監禁七年。

香港支聯會25日召開特別會員大會，通過解散議案及展開清盤行動。香港支聯會清盤人蔡耀昌說，港警國安處人員29日早上帶他到六四紀念館，要求他在場見證換門鎖，並要他代表支聯會簽收相關文件。

蔡耀昌說，支聯會已進入清盤程序，難以理解當局的行動，他會去信港府保安局長鄧炳強要求盡快將資產解凍，讓支聯會完成清盤。

港府保安局局長鄧炳強這天則針對另一個民主派團體民間人權陣線，說港警正積極跟進民陣涉嫌違反「社團條例」下的相關罪行。他稱民陣不會因解散而抹走所涉的刑責，會留意會否有個人在團體解散後，繼續從事危害國安行為，會檢視「社團條例」及「公司條例」有無改善的地方。

壹傳媒 香港 國安法

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