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陸100噸級重型火箭 2028年首飛

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「第十三屆中國國際航空航天博覽會」（珠海航展）舉行期間，中國航天科技集團一院29日披露，為滿足未來載人月球探測、深空探測等任務需要，中國大陸新一代重型運載火箭正在推進中，其近地軌道運載能力可達140噸，預計將於2028年前後首飛。

據中新社報導，新一代長征運載火箭「家族」模型中，新一代重型運載火箭的身高最為出挑。中國航天科技集團一院總體設計部副主任設計師劉秉表示，該型火箭「腰圍」近10公尺，身上的4個助推器直徑和長征五號火箭「腰圍」大小相同。每個助推器有2台4800千牛推力液氧煤油發動機，芯一級有4台推力4800千牛的液氧煤油發動機，芯二級有2台真空推力2200千牛的氫氧發動機，芯三級有4台真空推力250千牛的氫氧發動機。

這麼「壯」的新火箭，其「力氣」究竟有多大？劉秉表示，這取決於火箭發射的目的地；通過對助推器數量的調整構建火箭的系列型譜，可以將50噸至140噸的航天器送往近地軌道，或者將15噸至50噸的航天器送到奔月轉移軌道，還能將12噸至44噸的航天器送到奔火轉移軌道。

事實上，上一屆珠海航展，新一代重型運載火箭模型就已參展，不少民眾好奇為何這型火箭遲遲不見真容？劉秉解釋道，一型重要火箭誕生前，必須要經歷論證、立項等過程。以長征五號火箭為例，從「863」計畫開始，到2006年立項，中間經歷了20年。重型運載火箭項目，從論證到正式提出技術方案經歷十餘年的過程。現在整個方案還在不斷細化優化中。

目前，中國航天科技集團一院已突破一系列相關關鍵技術：大陸首台220噸級發動機樣機、大陸首個2.5公尺級重型氫氧發動機噴管、世界第一件採用整體鍛造技術的10公尺級鋁合金環件、大陸首個可應用於液氧環境的大容量低溫鈦合金氣瓶、世界上最大的火箭貯箱瓜瓣等等，重型運載火箭綜合性能指標將達到國際運載火箭的先進水平，可以滿足未來較長時期中國大陸深空探測、載人月球探測等重大科技活動的任務需求。

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