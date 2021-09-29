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香港實施「國旗法與國徽法」 規定不得倒掛五星旗

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸五星旗與香港紫荊旗升起。圖／路透
大陸五星旗與香港紫荊旗升起。圖／路透

香港立法會29日三讀通過「2021年國旗及國徽（修訂）條例草案」，規定在政府、立法會、司法機構的網頁需顯著的放上大陸「國徽」，對大陸五星旗的收回及處置做出相關規定，還規定不得倒掛五星旗。

據央視新聞報導，香港以本地立法的方式在香港實施「國旗法及國徽法」。

條例草案規定包括須在香港政府、立法會、司法機構網站首頁的顯著位置使用大陸「國徽」圖案；針對大陸五星旗及大陸「國徽」的收回及處置作出規定；規定不得倒掛、倒插五星旗，不得倒掛大陸「國徽」、不得隨意丟棄大陸國旗或大陸「國徽」等；就大陸五星旗「國徽」的教育作出規定。

香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衛在二讀發言時表示，條例草案的根本原則精神是尊重，尊重作為大陸的國家標誌的五星旗和「國徽」，對於侮辱五星旗和大陸「國徽」的人士，條例草案保留了相關刑責及罰則，將對其予以懲治。

五星旗 立法會 香港

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