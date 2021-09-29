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華春瑩：中美領導人會晤前 關係中的「刺」要拔出

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。圖／路透
大陸外交部發言人華春瑩。圖／路透

華為財務長孟晚舟返回中國大陸，這是否增加中美兩國領導人在今年G20峰會的可能性？大陸外交部發言人華春瑩29日表示，中美關係還存在大大小小的刺，這些刺都需要拔出。

據環球時報報導，有記者提問，「孟晚舟事件的解決拔出了插在中美關係中的一根刺，這是否讓中美兩國領導人在今年G20峰會中會晤的可能性增大？」

華春瑩指出，「我從你的提問中能夠感受得到，你是非常希望見到中美關係能夠盡快改善，也希望通過雙方持續接觸，能夠把中美關係中還存在的大大小小的各種刺都給拔出來，對不對？」華春瑩並對這種美好的願望表示感謝。

她說，關於元首間的接觸要通過雙方商談來確定，目前在這方面中方沒有消息可供發布。不過，中方通過各種管道向美方表達，希望美方能夠重視中方的關切，採取切實的行動。

她說，「我們在天津會晤中提出了『兩個清單』，我們希望通過共同努力，能夠讓兩個清單儘快『清零』。」

華春瑩指的天津會晤，是7月底美國副國務卿薛曼的訪問。當時中方向美方提交了兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單共16項，另一份是中方關切的重點個案清單共10項。

華春瑩 G20峰會

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