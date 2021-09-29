出境逾2年除籍！不只沒健保還不能投縣市長 台商急了

「今天再回不去，很多人就兩年没有回台了！」台商圈今日躁動，前（2019）年趁大陸十一長假返台與家人團聚，誰料年底爆發新冠肺炎疫情，就此一別已整整闊別兩年。超過2年未入境，內政部強調依法要遷出戶籍，台商急了，除籍不只沒健保，連2022年的地方選舉也喪失投票權，台商因此串聯在公共政策網路參與平台發起提案，呼籲防疫期間，請停止對居住海外的人「出境超過2年，遷出戶籍」限制！

台商說，雖然根據內政部的公告，只要不超過4年，回國後立即可以恢復戶籍跟健保等，但是明年不一樣！2022年有縣市長跟縣市議員的選舉，一但因超逾兩年未返台被除籍，豈是「立即恢復」可以解決的！因為根據選罷法的規定地方性的選舉，必需在當地設籍6個月以上，才有投票權。

台商算日子，如果想參與明年的縣市長投票，照現在的防疫規定，得在明年1月11日之前先回台一趟，隔離14天後，申請恢復戶籍，然後又飛回海外工作，在縣市長投票前22天（14天+自主7天）再度回到台灣，才會有投票權。但這麼一來，時間、人力、交通成本太過高昂，沒有幾個人負擔得起。

台商還反映，因為疫情回不來，被遷出戶籍，影響的不只是健保，「如果我們在被停止的這段期間內在國外染疫或死了，就不算了嗎？」而且年金停止期間也會損及權益。

眼看成為防疫下的犧牲者，台商因此發起串連到公共政策網路平台提案，呼籲正視海外台商台胞的困境。建請在防疫規定中，增設「防疫期間停止計算不在國內期間的限制等的除外條款」，那麼海外的台胞想關心國事家事就可以解套了。