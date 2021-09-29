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港支聯會：六四紀念館與銀行等資產被國安處凍結

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為支聯會清盤人蔡耀昌本月25日出席支聯會特別會員大會。路透
圖為支聯會清盤人蔡耀昌本月25日出席支聯會特別會員大會。路透

香港支聯會29日表示，警方國安處凍結「六四紀念館」。支聯會清盤人蔡耀昌對國安處的封館行動表示意外，也不同意。他說，支聯會日前在特別會員大會已通過解散的特別決議，並正辦理清盤事宜，他將於稍後去信國安處，要求解除凍結銀行戶口及物業，希望能順利清盤。

據香港電台與明報等媒體報導，蔡耀昌表示，他29日上午收到國安處人員通知，將凍結支聯會物業「六四紀念館」，連同9月9日被凍結的銀行帳戶，支聯會的銀行戶口及固定資產均被國安處凍結，被凍結的現金約港幣220萬元（約新台幣900萬元）。

報導指出，國安處人員將蔡耀昌帶到「六四紀念館」館址，將通知信交給他。蔡耀昌之後指出，現在可理解為支聯會公司所持有的所有資產均已被凍結。

香港支聯會25日以41比4表決通過解散議案。1989年北京爆發民運後，支聯會在同年5月21日於香港成立，旨為支援中國大陸的愛國民主運動，其五大綱領是釋放民運人士、平反「八九」民運、追究屠城責任、結束一黨專政及建設民主中國。

國安 香港 紀念館

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