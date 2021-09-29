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中國大陸「十一」將至 秦剛：中美可在廣泛領域合作

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中國大陸駐美大使秦剛。（取自中國大陸駐美大使館網站）
中國大陸駐美大使秦剛。（取自中國大陸駐美大使館網站）

中國大陸「十一」即將到來，中國大陸駐美大使秦剛在中共建政72年的線上招待會上發表致詞時表示，中方將按照兩國元首通話的精神，同美方一道，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，推進在廣泛雙邊領域以及氣候變化、疫情防控、經濟復甦等重大國際和地區問題上的協調合作，推動中美關係盡快回到穩定發展的正確軌道。

秦剛並向美國運動員發出2022北京冬奧會和冬殘奧會的邀請，並預祝中美兩國運動員再創佳績。

據中國大陸駐美大使館網站消息，秦剛指出，2021年是具有里程碑的一年，這一年中國大陸慶祝了中共建黨百年，中共完成消滅絕對貧困、開啟了「十四五」規劃新征程。

他又說，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，是和平共存還是衝突對抗，是合作共贏還是零和博弈，事關兩國人民的福祉，也事關世界的未來。

他強調，中方將按照兩國元首通話的精神，同美方一道，在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，推進在廣泛雙邊領域以及氣候變化、疫情防控、經濟復甦等重大國際和地區問題上的協調合作，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道。

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