中國福建爆發本土疫情 國台辦介紹台灣民眾一同抗疫

福建近期爆發本土新冠疫情，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮29日表示，在福建的台胞為福建疫情防控貢獻心力，包含捐款、捐贈物資，擔任志工，以及創作歌曲。她並以閩南語說：「有你有我共同的堅持，什麼事都一定會過去」，相信福建疫情能夠儘快退散，「我們在福建相會，共推兩岸融合發展新路。」

朱鳳蓮29日在國台辦例行記者會上表示，福建各地台資企業協會在疫情發生後迅速行動，福建各設區市及平潭綜合實驗區等11家台企協會聯合發出「給在閩台胞台企的一封信」，號召全體在閩台胞台企共克時艱。廈門市台商台企累計捐款捐物人民幣1,200多萬元，莆田市台商台企也捐款捐物人民幣320多萬元。

朱鳳蓮指出，在廈門，還有很多台胞作為志工參與社區核酸檢測登記、人員引導等工作，包含有台胞夫妻檔、有全家總動員，也有台青和學生；在莆田，愛丁堡友好醫院被定為集中醫學觀察場所後，該院4名台灣醫務人員迅速組織建立起醫護團隊照護工作流程。

她並介紹，湄洲島台商為防疫一線的醫護人員、員警和志願者送愛心餐；在泉州，頤和醫院的台灣醫護團隊主動承擔核酸檢測重任；南安創業台青攜手公益組織捐贈1,000箱解暑涼茶飲品。

朱鳳蓮說，在福州，台胞、台商紛紛穿上志工的「紅馬甲」走進社區開展防疫宣傳。在漳州，台商聯誼會組織台胞台企捐款捐物，為區內集中隔離點的孩子發放慰問品，為參加防疫的醫務人員提供睡袋、生活用品等物資。

最後，她還提及，在福建的台灣人創作出音樂歌曲，包含「廈門是咱們的所在」；閩南師範大學台胞師生共同創作「城市亮光」、廈門台胞台青創作「讓愛築成一個圈」，莆田市台胞創作了「媽祖」等抗疫歌曲，用音樂傳遞正能量。