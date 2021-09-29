開放福島食品進口以加入CPTPP？國台辦：出賣台民健康

針對中國大陸宣布申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，台灣也提交申請，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「中國台灣地區」參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提，反對「台灣地區」參與任何有官方性質的自貿安排或簽署有官方性質的自貿協定。

對於有分析認為，民進黨政府為加入CPTPP，可能解除對日本核災區福島縣本地食品的輸入限制一事，朱鳳蓮表示，台灣多數民眾是不願意、不能接受以健康為代價進口有問題隱患的農畜產品。民進黨當局為謀取一黨政治私利，一再出賣台灣民眾健康利益，必將進一步喪失人心。

此外，美國眾議院通過「2022財年國防授權法案」，該法案建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演，並提出要加強美國國民警衛隊與台灣的合作。朱鳳蓮則回應，陸方堅決反對美國國會推動、審議含有涉台內容的議案。

她強調，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國的內政，美國政府和美國國會無權干涉。民進黨當局切勿誤判形勢，任何企圖依靠外部勢力謀「獨」的行徑終將失敗。中國大陸遏制「台獨」，遏制台美勾連的決心絕不是嘴上說說的。

對於立陶宛22日宣布贈送台灣23萬5,900劑AZ疫苗，為立陶宛第二次贈台疫苗。但立陶宛衛生部長杜爾基斯在電視轉播的政府會議中表示，「AZ疫苗在我國不太受歡迎，我們可以把它捐出去。」

對此，朱鳳蓮說，在抗擊新冠肺炎疫情中，中國大陸始終堅持以人民為中心的發展思想，以維護兩岸同胞健康福祉為依歸，對台灣同胞一視同仁，願與台灣同胞分享中國大陸的抗疫成果和疫苗。而民進黨當局在疫苗問題上的種種做法，完全是為了一黨私利的政治操弄。