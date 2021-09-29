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歐盟代表告訴王毅：奉行一中原則 不與台開展官方交往

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國大陸國務委員兼外長王毅28日透過視訊與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利共同主持第11輪中歐高級別戰略對話。（取自中國大陸外交部官網）
中國大陸國務委員兼外長王毅28日透過視訊與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利共同主持第11輪中歐高級別戰略對話。（取自中國大陸外交部官網）

根據中國大陸外交部官網消息，中國大陸國務委員兼外長王毅28日透過視訊與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）共同主持第11輪中歐高級別戰略對話時強調，一個中國原則是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎。博雷利則告訴王毅，「歐方不會同台灣地區開展官方交往」。

王毅在與博雷利對話時特別就涉台問題表明北京的原則立場，王毅強調，一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟及成員國發展關係的政治基礎。「基礎不牢，地動山搖」。

中國大陸外交部的新聞稿稱，博雷利則表示，「歐方始終奉行一個中國政策，這是歐中關係的重要基石，歐方不會同台灣地區開展官方交往。」

博雷利還表示，歐方視中方為重要的戰略性夥伴，歐中之間是成熟、多層面、非對抗的關係，發展對華關係是歐盟的重要議程，歐中保持密切、暢通的溝通十分重要。歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往，為歐中關係發展提供政治引領。

外電報導，博雷利在與王毅對話時持續就人權問題向中國大陸施壓。但中國大陸外交部的新聞稿表示，雙方就人權問題交換了意見。王毅重申，反對以人權為借口干涉別國內部事務。博雷利則說，歐方將尊重中國主權，無意借此向中方說教。

此外，王毅還表示，美國、英國與澳洲結成三方安全夥伴關係並計劃開展核潛艇合作，將對地區和平穩定和國際秩序帶來三大隱患：

一、冷戰回潮的隱患。三國以意識形態劃線，打造新的軍事集團，將加劇地緣緊張。王毅批評，「美方公然違背不搞新冷戰的政策宣示，拉幫結夥炮製盎格魯-撒克遜『小圈子』，將地緣私利置於國際團結之上，這是典型的冷戰思維」。

二、軍備競賽的隱患。此舉將刺激一些地區國家加緊發展軍力，甚至尋求突破核門檻，推高軍事衝突風險。美方一方面以發展核技術為由制裁、打壓一些國家，另一方面自己又公然向無核國家轉移核技術，這是典型的雙重標準。

三、核擴散的隱患。以建造核動力潛艇為由，向無核國家提供可用於製造核武器的核原料，將使武器級的高濃鈾脫離必要監管，帶來巨大核擴散風險。此舉將衝擊核不擴散體系，損害「南太無核區條約」，破壞東協國家建立東南亞無核區的努力。王毅說，這是典型的藐視規則。

王毅 歐盟 外交部

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