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港財政司長委任的審查員 28日入壹傳媒大樓搜集證據

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
港財政司長委任的審查員28日入壹傳媒大樓搜集證據。圖為香港蘋果日報外景。（香港中通社）
港財政司長委任的審查員28日入壹傳媒大樓搜集證據。圖為香港蘋果日報外景。（香港中通社）

人去樓空的香港壹傳媒大樓，28日再有人車進入，港府財政司司長陳茂波委任的審查員陳錦榮，取得法庭搜查令進入壹傳媒大樓搜集證據。

今年7月底，港府財政司司長陳茂波根據「公司條例」賦予的權力，委任香港會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒有限公司的事務。當時陳茂波說，要循八大方向調查，在六個月內提交報告。因為他檢視壹傳媒的資料後，考慮到有必要基於公眾利益和維護香港健全的公司管治及制度的情況下，委任審查員展開調查。

陳茂波要展開的這項調查，當時被認為是要找到作為上市公司的壹傳媒集團，是否有管治失當等問題。當時陳茂波指稱壹傳媒的管治遠遠未達一間上市公司的應有標準，又指其高級人員利用公司進行違法行為、涉嫌與該公司事務密切相關的欺詐及不當行為，亦違反、或未能恰當、謹慎地履行受信責任。

由陳茂波委任的壹傳媒審查員辦公室28日發布新聞稿說，壹傳媒審查員取得搜查令，進入壹傳媒大樓搜證。

該辦公室解釋說，這是由於壹傳媒全體董事成員已於9月5日辭任，審查員在調查過程中未能及時索取對調查工作有用的相關資料，增加調查難度，所以引用「公司條例」，向法庭申請並取得搜查令。審查員預計將按照要求，繼續調查壹傳媒事務。

壹傳媒 香港 上市公司

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