朱立倫反擊蔡英文 陸委會批斷章取義、配合中共施壓

針對近期的兩岸政策風波，國民黨主席當選人朱立倫27日晚間在臉書上，羅列總統蔡英文過往兩岸論述開嗆，表示請民進黨、陸委會先做功課再罵人。對此，陸委會28日晚回應稱，這完全是刻意斷章取義的歪曲解讀，並指在野黨（國民黨）不該對中共專制政權抱有不切實際的幻想。

朱立倫25日黨選國民黨主席後，與中共總書記習近平互相致電，綠營和民進黨抨擊是在迎合中共。

對此，朱立倫以「尋找真正的蔡英文」為題，在社交平台上羅列蔡英文說過「台灣沒有空間與可能性去逃避一個中國」、「一中問題必須面對」、「未來一中是台灣民眾的唯一選擇」、「九二精神最重要的特質就是交流對話、擱置爭議」等言論，反擊綠營。

朱立倫還說，自己長期主張「九二共識、一中各表是擱置爭議與對岸實際交流互動、累積善意的基礎，我們的一中就是中華民國，尊異，就是尊重我們的民主自由」。

對此，陸委會回應稱，這完全是刻意斷章取義的歪曲解讀。強調在野黨對於蔡總統及兩岸政策的發言，一味扭曲來滿足其政治操作，刻意忽略發言脈絡、當前中共強制施壓台灣，以及20多年來兩岸時空環境巨大變遷，這是違反民主民意，更是配合中共對台的政治施壓。

陸委會說，蔡總統自2000年擔任陸委會主委開始，兩岸政策的理念及主張明確且一貫，以維護兩岸關係和平穩定為最高目標。2000年8月當時蔡主委在「國會助理大陸政策及兩岸關係研習營」應詢時回應，「一個中國」是必須面對的問題、沒有空間或逃避的可能，主要是凸顯北京方面極為僵化的對臺政策，故而特別強調這並非兩岸關係的一切；若兩岸交流、對話能成功、或外在客觀環境改變，「一中」問題也相對容易解決。

陸委會表示，對照當前中共對台錯誤的政治前提與持續的恫嚇施壓等不理性言行，蔡總統仍堅定呼籲兩岸應秉持「和平、對等、民主、對話」重啟良性互動的一貫態度和立場。

陸委會指出，當前兩岸、區域間的形勢，國際社會都很清楚，台灣是區域間致力和平穩定的努力者；台灣是站在反對中共軍事恫嚇、抵抗對自由民主威脅的最前線，朱立倫和國民黨竟與對岸唱和，把台灣說成是區域情勢嚴峻的肇端，甚至以斷章取義、移花接木等手法，扭曲蔡總統過去的談話，以合理化其顛倒是非黑白的不誠實行為，這樣的政黨及政治人物，無法獲得台灣人民尊重。