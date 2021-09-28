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港媒爆料：翻版「季辛吉」密訪中國 在中美間傳話

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
高盛前總裁、現任巴瑞克黃金執行董事長約翰·桑頓（John Thornton）。觀察者網
高盛前總裁、現任巴瑞克黃金執行董事長約翰·桑頓（John Thornton）。觀察者網

近期中美關係跌宕起伏，引起關注。港媒南華早報披露，高盛前總裁、現任巴瑞克黃金執行董事長桑頓（John Thornton）於八月底訪問北京，秘見北京高層，雙方討論氣候變化、新疆和重啟雙邊談判等關鍵議題。報導還指，桑頓在中美領導人之間傳遞消息和政策立場，性質上類似一九七一年的季辛吉秘訪中國。

據觀察者網報導，桑頓同時也是中美金融圓桌會議（CUFR）聯席主席。他在這次為期六周的訪中之旅期間，充當了中美交流非官方的溝通管道。他先是在上海待了三周，隨後在八月底前往北京與中方官員會面，之後他還前往新疆訪問了一周。

中美金融圓桌會議創立於二○一八年，由巴瑞克黃金董事長桑頓及中國央行前行長周小川擔任聯席主席，該圓桌會議計劃每年定期舉行，目的是希望在中美關係日趨緊張的背景下，為兩國金融領域建立溝通管道。據悉，最新一期中美金融圓桌會議已於九月十八日線上舉行。

南華早報指，桑頓是少數幾個能夠與中方官員舉行會談，並在中美領導人之間傳遞消息和政策立場的外國人。知情人士還表示，「桑頓此行來華，在性質上類似於基辛格一九七一年秘密訪問中國」。

知情人士並透露，中方對桑頓表示，「中國不尋求挑戰或取代美國，中美兩國應當重啟合作，但這必須建立在互相尊重的前提下，也就是美國應當把中國當做一個平等的夥伴」。

報導指，中方批評拜登政府一邊承襲川普的做派，與中國在各個領域進行競爭，另一方面卻希望能與中國在氣候變化等有限領域展開合作。中方告訴桑頓，「繼續前總統川普的強硬派做法不會起作用」。

報導稱，桑頓在離開北京後，還前往新疆待了一周。桑頓在赴中國之前，曾與一名熟悉中美關係的白宮官員討論過「訪問新疆」的計畫。該名官員至少兩次勸阻桑頓不要訪問新疆，擔心這會被解讀為美國認可中國的新疆政策。

不過，知情人士說，會談的中方官員支持桑頓訪問新疆。中方對桑頓表示，希望桑頓能把自己在新疆的所見所聞告訴美國的國會議員們，希望美國能夠反省自己的雙重標準，即「美國一方面把九一一事件後的戰爭視為反恐行動，另一方面卻批評中國的反恐行動是侵犯人權」。

此外，桑頓還向會談官員傳達了拜登政府在氣候問題上對中國的訴求。

新疆 美國 美中關係

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