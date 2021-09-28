大陸第二款隱形戰機珠海航展亮相 或將成為航母艦載機

據香港文匯網報導，第13屆中國國際航空航天博覽會（即「珠海航展」）28日登場，大陸第四代多用途隱形戰鬥機FC-31也在航展中亮相。軍情專家稱，作為繼殲-20後的中國第二款隱形戰機，FC-31改進型未來可能作為中國最新型的航空母艦艦載機，與現有艦載機殲-15搭配使用。

報導稱，殲-20作為中國首款隱形戰機，目前已成為解放軍空軍的主力戰機，FC-31作為中國第二款隱形戰機目前仍處於研發階段。

香港文匯網指出，FC-31是為滿足未來戰場環境需求而研發的第四代多用途出口型戰鬥機，綜合作戰效能優異，具有自主知識產權。飛機採單座、雙發、外傾雙垂尾、全動平尾的正常式布局，兩側布置大S彎進氣道，配置內埋武器艙。

報導引述軍情專家看法表示，大陸FC-31研發近年相繼進行了多項技術創新和新技術運用，牽涉到航空材料、製造技術、先進生產等方面。

相比於代表了中國21世紀最初十年總體技術水準的殲-20，FC-31等後續驗證機，有可能代表中國21世紀第2個十年的總體技術水準，亦可為中國在21世紀第3個十年的先進軍用飛機製造業發揮探路奠基的作用。

香港文匯網指出，除此之外，FC-31改進型還可能作為解放軍海軍航空母艦下一代隱形艦載機。但這不代表FC-31將取代目前遼寧艦和山東艦上的殲-15。在未來相當長一段時間內，殲-15與FC-31可能是搭配使用的關係。

專家稱，美國海軍目前也是採取搭配使用的模式，不同的是美國兩款艦載機都是中型艦載戰鬥機，「一個隱身，一個不隱身」。