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大陸第二款隱形戰機珠海航展亮相 或將成為航母艦載機
據香港文匯網報導，第13屆中國國際航空航天博覽會（即「珠海航展」）28日登場，大陸第四代多用途隱形戰鬥機FC-31也在航展中亮相。軍情專家稱，作為繼殲-20後的中國第二款隱形戰機，FC-31改進型未來可能作為中國最新型的航空母艦艦載機，與現有艦載機殲-15搭配使用。
報導稱，殲-20作為中國首款隱形戰機，目前已成為解放軍空軍的主力戰機，FC-31作為中國第二款隱形戰機目前仍處於研發階段。
香港文匯網指出，FC-31是為滿足未來戰場環境需求而研發的第四代多用途出口型戰鬥機，綜合作戰效能優異，具有自主知識產權。飛機採單座、雙發、外傾雙垂尾、全動平尾的正常式布局，兩側布置大S彎進氣道，配置內埋武器艙。
報導引述軍情專家看法表示，大陸FC-31研發近年相繼進行了多項技術創新和新技術運用，牽涉到航空材料、製造技術、先進生產等方面。
相比於代表了中國21世紀最初十年總體技術水準的殲-20，FC-31等後續驗證機，有可能代表中國21世紀第2個十年的總體技術水準，亦可為中國在21世紀第3個十年的先進軍用飛機製造業發揮探路奠基的作用。
香港文匯網指出，除此之外，FC-31改進型還可能作為解放軍海軍航空母艦下一代隱形艦載機。但這不代表FC-31將取代目前遼寧艦和山東艦上的殲-15。在未來相當長一段時間內，殲-15與FC-31可能是搭配使用的關係。
專家稱，美國海軍目前也是採取搭配使用的模式，不同的是美國兩款艦載機都是中型艦載戰鬥機，「一個隱身，一個不隱身」。
因此，如果中國大陸是一款重型的艦載戰鬥機和一款中型的艦載隱形戰鬥機搭配組合，將可以與世界上最先進的航母作戰群相抗衡。
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