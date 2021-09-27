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港台青年城市印象大不同　團體促加強多元交流互動

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
「滬港台城市印象」短視頻比賽頒獎典禮27日舉行，圖為香港會場。大公文匯全媒體
「滬港台城市印象」短視頻比賽頒獎典禮27日舉行，圖為香港會場。大公文匯全媒體

香港「就是敢言」智庫27日發布「港台城市印象」民意調查，香港青年對台灣城市的印象主要是「傳統與現代多元化融合社會」及「清新自然的風光」，而台灣青年對香港的印象普遍是「繁華的國際中心」。

大公文匯全媒體報導，在最能代表兩地文化印象的項目中，香港青年認為「飲食文化-街頭小吃」「流行文化-國語音樂」「信仰文化-陣頭宮廟」最能代表台灣的文化印象，而台灣青年則認為「飲食文化-茶餐廳」「流行文化-港產電影」最能代表他們心目中的香港文化印象。而兩地青年獲取城市和文化印象的來源方面，主要是靠親身經歷以及社交媒體。

不過在意識形態方面，兩地青年卻有一些不同，93%香港受訪者認為台灣歷史是屬於中國歷史的一部分，75%的受訪者同意台灣是一個自由城市；而在台灣，有55%受訪者「不同意」香港是個自由的城市，57%的受訪者「不認同」香港史屬於中國史的一部分。

主辦方指出，兩岸之間的政府都要關注到一個事實，如果政治過度干預到兩岸三地之間的民生經濟的交流，對彼此解決政治問題並無好處，因此呼籲各方還是要給民生與經濟一個空間，推動兩地青年、文化、旅遊互動，幫助建立正面的城市印象，為解決政治問題創造機會。

民意調查報告透過兩地機構，收集30歲以下青年的意見，共收到2,439份有效問卷樣本，包括台灣1,231份及香港1,208份。

「滬港台城市印象」短視頻比賽頒獎典禮27日同時舉行，主辦方選出14組作品在YouTube、Facebook、快手三個平台上播放，共超過50萬人次點擊，最終選出冠亞季軍及三名入圍獎，包括冠軍「阿樂轉型記」，亞軍「基·本印象」，季軍「女王卸甲」，入圍獎則有「大喵的二次元夢」「香港是我家」「香港阿Q」等。

「就是敢言」會長洪錦鉉表示，滬港台三地青年從身邊生活各種元素取材拍攝視頻，具有創新性，再加上參賽者以新穎的手法去拍攝，更顯三地年青人的活力及智慧，「用青年的眼光去觀察三地的城市，除了能夠體現城市的活力、魅力之外，也能夠了解到城市的未來發展軌跡。」

香港可持續發展研究中心（HKSDRI）創辦人朱兆麟則特別鼓勵香港的得奖者，可以繼續通過自己的創意，幫助香港想想要如何再出發，如何與臺灣、上海等亞洲大城市再次建立聯繫和交流。

「香港阿Q」短片的創作者高松傑表示，希望藉助短片推廣香港的「阿Q精神」，三地青年放下成見，彼此勉勵，克服疫情，在大灣區實現自己的人生夢想。

香港 青年

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