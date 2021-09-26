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王毅：任何壓制發展中國家的企圖都注定失敗

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部長王毅。（取自澎湃新聞）
中國大陸外交部長王毅。（取自澎湃新聞）

在美中角力持續的背景下，中國外交部王毅26日在聯合國大會期間，與尼日外長通話時強調，發展中國家的群體性振興，是當今時代最鮮明的特徵，也是人類社會整體進步的重要標誌。「任何壓制發展中國家實現發展的企圖，不管採取什麼卑劣手法，都注定是要失敗的。」

王毅26日和尼日外交部長哈蘇米通電話。他說，尼日是中國在非洲的好朋友、好兄弟和重要合作夥伴。中方讚賞尼日奉行對華友好政策，在涉及中方核心利益的問題上支持中方的正當立場，這彰顯了雙方的高度互信。

他接著表示，每個國家都有權利通過努力實現自身的發展。王毅強調，任何壓制發展中國家實現發展的企圖，不管採取什麼卑劣手法，都注定是要失敗的。

王毅說，中方願同尼方一道，在國際和地區舞台上相互支持，共同維護國際關係基本準則和國際公平正義，維護發展中國家正當發展權利。

王毅還歡迎尼日，加入由中共總書記習近平提出的「全球發展倡議」，和中非共同發起的「支持非洲發展夥伴倡議」。

據大陸外交部網站，哈蘇米表示，中國的發展順應了人類社會發展進步大勢，中國的成功是全人類的幸事，也為發展中國家提供了借鑒和靈感，將促進帶動非洲國家不斷前進。尼方願同中方拓展各領域合作，打造非中友好典範。

大陸外交部表示，中尼雙方一致同意共同致力於深化中非合作，推動即將在塞內加爾舉行的中非合作論壇新一屆會議成功舉行，鞏固並彰顯中非團結，另雙方還就地區安全形勢等問題交換意見。

王毅 外交部 非洲

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