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朱立倫回覆習近平賀電 陸委會：與台灣民意相違背

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平祝賀朱立倫當選國民黨主席，朱立倫也致電回覆。（圖／新華社）
中共總書記習近平祝賀朱立倫當選國民黨主席，朱立倫也致電回覆。（圖／新華社）

朱立倫25日當選中國國民黨主席後，與中共總書記習近平互相致電，雙雙提到「九二共識」、「反對台獨」。陸委會26日表示，雙方內涵與台灣民意相違背，強調在野黨（國民黨）應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

陸委會說，我政府堅定維護台海和平現狀，北京當局持續對我軍事外交威嚇打壓，一再破壞台海現狀、拒絕溝通，強迫我接受其矮化台灣的政治主張，是造成兩岸情勢緊張的主因，更是台灣面對最大的風險挑戰根本，當前國際社會與台灣人民均已對此提出強烈質疑與反對。

陸委會呼籲，朱立倫甫當選國民黨黨主席，更應充分掌握台灣主流民意，不應昧於事實、迎合對岸主張，甚至把中共製造台海緊張、破壞現狀的惡劣行徑，歸咎於民進黨政府，這種黑白不分的說法不僅反映其所帶領的國民黨，將自甘成為中共對台統戰分化的頭號對象，也等同預告國民黨未來的兩岸政策，將和台灣民意愈行愈遠。

陸委會強調，台灣的未來是由2350萬台灣人民所決定。在野黨應理解中共強制定義下「一中原則」的「九二共識」，已明確否定我國家主權，一再以此為前提與中共互動，完全無法獲得台灣民意的支持。

陸委會重申，唯有透過政府處理涉及公權力與政治議題的兩岸事務，才能確保國家最大利益。在野黨任何交流事項必須合於政策與交流法規，並與政府共同團結捍衛國家主權尊嚴與台灣整體利益。

陸委會呼籲，北京當局正視兩岸現實、認真思考「和平、對等、民主、對話」的互動關鍵，方有助雙方健康正常交流與民眾福祉保障。

習近平在賀電中，與2015年一樣稱朱立倫為「先生」，表示「期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福社，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。」

朱立倫回覆表示，近年來在民進黨執政下，採取「去中」「反中」政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安。

朱立倫說，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」「反對台獨」基礎上，求同尊異，增進互信融合，加强交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。

中共 陸委會 朱立倫 習近平 九二共識 一中原則

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