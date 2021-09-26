港保安局長：23條立法擬加入「防間諜」行為

香港保安局正研究為《基本法》23條立法，保安局局長鄧炳強今指出，經過長達17年，2003年時的立法建議已不足應對香港近年情況，認為當中可加入防範間諜等行為。他又透露，會研修改《社團條例》。

據星島網報導，形容目前是23條立法最適當時機的鄧炳強，早上在電視節目上表示，為23條立法正要填補《港區國安法》未能涵蓋之處，包括在反修例期間曾出現的間諜行為。

他舉例指「有好多物資，譬如頭盔等，免費派發的，好有組織性地，很多港鐵站有免費單程車票派」，凡此種種，都有國家級組織行為在內。

他並指，2003年至今已經過17年，當局要草擬一個法例，能有效地應對過往兩年發生的事情，才是個有效的法例，若只用回當年的草案，法例便會有空隙。

談到多個團體的代表先後因為涉嫌違反《港區國安法》被捕，不少團體也陸續解散，鄧炳強形容過去的行動是針對「大老虎」。他稱，雖然香港社會現時相對平靜，但仍不能掉以輕心，因本土恐怖主義已孕育，加上美國仍利用香港企圖牽制中國發展，有需要加以防範，當局會研究如何修改《社團條例》。

他透露，當中會研究是否需如《國安法》般，加入多些實施細則，或參考外國法例，要求社團提供多些資料等。

對於支聯會決定解散，被問及市民日後參加六四集會是否違法時，鄧炳強強調《基本法》和《香港國安法》均保障市民集會、表達意見的權利，但也要視乎情況，看相關人士的行為和意圖是否「反動」，有否作出顛覆政府、政權的行為，因這是任何文明社會都不接受的。