快訊

是否降級？指揮中心明天公布鬆綁規畫 陳時中：口罩要戴好

9月29日陸續開放52歲以上民眾 接種第二劑AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸發布新疆白皮書 駁斥「種族滅絕」指控

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
在新疆烏魯木齊大巴扎景區，演員表演民族歌舞。新華網
在新疆烏魯木齊大巴扎景區，演員表演民族歌舞。新華網

大陸國務院新聞辦公室26日發表《新疆的人口發展》白皮書，提到新疆總人口2585.23萬人，10年間，新疆人口增速居大陸第4位，並駁斥外界對新疆進行「種族滅絕」的有關指控。

據觀察者網報導，該白皮書稱，新疆的人口發展是中國人口發展的縮影，也是新疆發展進步的寫照，是統一的多民族國家促進少數民族人口健康發展的成功範例。

白皮書指，70多年來，新疆人口快速發展，規模持續擴大，素質不斷提升，人均預期壽命穩步提高，新型城鎮化、現代化加速推進，各族人民團結和諧，共同進步，幸福生活，充分展現在中共領導下，新疆繁榮發展光輝歷程。

又稱真理必將戰勝謬誤，正義終將戰勝邪惡。新疆人口的發展是經濟社會發展的必然結果，是工業化、現代化的必然結果，是過去任何一個歷史時期無法比擬的，也是任何尊重事實的人士都不會否認的。

針對「種族滅絕」的指控，白皮書批評說，境外反華勢力編造所謂新疆「種族滅絕」的欺世謊言，企圖蒙蔽國際社會，誤導國際輿論，阻遏中國發展進步，這種用心險惡的圖謀注定不會得逞。

又稱中國政府堅定不移維護國家主權、安全和發展利益，堅定不移促進各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展，堅定不移貫徹新時代中共黨的治疆方略，堅持依法治疆、團結穩疆、文化潤疆、富民興疆、長期建疆，努力建設團結和諧、繁榮富裕、文明進步、安居樂業、生態良好的新時代中國特色社會主義新疆。

新疆 中共

延伸閱讀

南投客家人口占6分之1 客中有客成文化特色

南山發表長照白皮書 老人平均月花3萬以上準備金

迎中秋 新疆螃蟹銷往上海、浙江

新疆人權活動家遭禁入哈薩克

相關新聞

陸發布新疆白皮書 駁斥「種族滅絕」指控

大陸國務院新聞辦公室26日發表《新疆的人口發展》白皮書，提到新疆總人口2585.23萬人，10年間，新疆人口增速居大陸第...

港保安局長：23條立法擬加入「防間諜」行為

香港保安局正研究為《基本法》23條立法，保安局局長鄧炳強今指出，經過長達17年，2003年時的立法建議已不足應對香港近年...

互聯網大會開幕 習：築牢「數位安全」屏障

大陸國家主席習近平向2021年世界互聯網大會烏鎮峰會致賀信。他強調，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各...

港支聯會解散 天安門母親：感謝32年支持

香港支聯會昨召開特別會員大會，通過解散議案，香港就此不再有以支聯會組織名義立場的活動，包括持續30年的維多利亞公園燭光晚...

是否參選港立會 民協下月決定

香港立法會選舉12月舉行，下月底將展開提名期。民主黨26日開會員大會，決定是否參選；另一民主派政黨民協要在下月舉行會員大...

習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨

國民黨主席選舉昨天結束，由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時確定「循例」發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。