互聯網大會開幕 習：築牢「數位安全」屏障

大陸國家主席習近平向2021年世界互聯網大會烏鎮峰會致賀信。他強調，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。

據新華社報導，習近平指出，數位技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。當前，世界百年變局和世紀疫情交織疊加，國際社會迫切需要攜起手來，順應信息化、數位化、網路化、智能化發展趨勢，抓住機遇，應對挑戰。

習近平強調，中國願同世界各國一道，共同擔起為人類謀進步的歷史責任，激發數位經濟活力，增強數位政府效能，優化數位社會環境，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。

2021年世界互聯網大會烏鎮峰會26日在浙江省桐鄉市烏鎮開幕，主題為邁向數位文明新時代——攜手構建網路空間命運共同體，由大陸國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同主辦。