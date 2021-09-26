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習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

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習近平恭賀朱立倫電文發出 重申九二共識與反台獨「為國家謀統一」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

國民黨主席選舉昨天結束，由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平今天上午9時確定「循例」發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為台海謀和平，為國家謀統一。

朱立倫稍晚也將循例回覆，表達感謝與重申對兩岸路線求同尊異立場。

習近平賀電中表示，過去兩黨堅持九二共識與反台獨共同政治基礎，造福兩岸同胞有目共睹。

習近平賀電循2015年給朱立倫首度當選國民黨主席賀電慣例，習近平往返電文維持「黨對黨」模式，習以「台北中國國民黨中央委員會朱立倫先生」稱呼，落款名「中國共產黨中央委員會總書記」。

朱立倫確定收到賀電後，已宣布請辭的現任主席江啟臣成為當選唯一未獲中共賀電的國民黨直選主席。

中共總書記習近平今天上午9時確定「循例」發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為台海謀和平，為國家某統一。圖／朱辦提供
中共總書記習近平今天上午9時確定「循例」發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎，堅守民族大義，為台海謀和平，為國家某統一。圖／朱辦提供

朱立倫 習近平 國民黨

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