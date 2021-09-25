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香港支聯會解散 港澳辦：必然下場、繼續究責

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為2009年6月4日支聯會在香港維多利亞公園舉行悼念「六四」天安門事件燭光晚會，如今支聯會在港版國安法壓力下也被迫解散。圖／歐新社
圖為2009年6月4日支聯會在香港維多利亞公園舉行悼念「六四」天安門事件燭光晚會，如今支聯會在港版國安法壓力下也被迫解散。圖／歐新社

香港支聯會於今日宣布解散，大陸國務院港澳辦發言人表示，這是一「反中亂港」組織的必然下場，「我們堅決支持香港特區政府有關部門對『支聯會』的涉嫌違法行為繼續調查、依法追究到底。」

據陸媒中新網報導，該發言人說，「支聯會從成立開始就提出顛覆國家政權的綱領。一直以來，其不斷通過造謠、誹謗和組織非法遊行集會，攻擊抹黑中國共產黨的領導，攻擊抹黑憲法所確立的國家根本制度，以此煽動民眾對中國共產黨和中央政府的敵視甚至仇恨，進而達到推翻中國共產黨的領導和社會主義制度的目的。」

發言人還說，「該組織還長期勾結和配合外部勢力對華對港施壓制裁，充當外部勢力在香港策動『顏色革命』並利用香港對內地進行滲透、顛覆活動的『急先鋒』和『馬前卒』。很顯然，支聯會的所作所為已嚴重危害國家安全，這不是其所謂『爭取民主自由』的幌子所能掩蓋的，不是其百般狡辯所能抵賴的，也不是其打『悲情牌』所能蒙混過去的。」

發言人指出，「支聯會及其骨幹分子在香港國安法頒佈實施後仍然負隅頑抗。他們頑固奉行違法政綱，對抗警方調查，並繼續以『違法達義』『公民抗命』等歪理邪說煽惑市民。支聯會副主席鄒幸彤直到該組織行將覆滅的最後一刻還大放厥詞，妄言抗爭到底。對如此囂張的反中亂港組織和反中亂港分子，必須依法嚴懲、以儆效尤！」

發言人表示，「隨著香港撥亂反正的深入，各種反中亂港組織正紛紛作『鳥獸散』。對此廣大市民拍手稱快，並支持香港特區政府有關部門對這些組織依法追究，除惡務盡。只有全面消除反中亂港組織及其遺毒，香港當前來之不易的良好局面才能鞏固發展，香港的未來才更加安全、更加美好、更加光明。」

香港 反中 共產黨

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