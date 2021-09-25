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41票贊成4票反對 香港支聯會通過解散議案
成立於1989年「六四」民運之後，迄今已有32年歷史的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱「支聯會」），在港版國安法壓力下終於宣告解散。香港明報報導，支聯會25日14時召開特別會員大會，最終以41票贊成、4票反對、0票棄權，表決通過解散議案。
香港網路媒體《立場新聞》指出，在港版國安法下，香港今年以來，至少有49個民間組織宣告解散或停運。
去年5月26日成立的香港學生組織「賢學思政」，24日也在臉書官網發布解散公告。公告稱，組織現時已再無運作空間，即日起遣散組織所有成員及義工，並停止組織一切事務。
據《立場新聞》報導，支聯會25日的特別會員大會由支聯會前委員蔡耀昌主持，多名會員身穿黑衣出席，大批記者則在支聯會位於旺角的會址樓下採訪。
報導稱，支聯會成員、香港立法局前議員綽號「阿牛」的曾健成在解散決議通後步出會場，向媒體表達對支聯會解散感到痛心。曾健成說，「過去30幾年，支聯會帶香港人走過和平悼念道路。我相信歷史會還支聯會一個公道，香港人加油！」
支聯會被迫解散，也象徵香港未來再無紀念「六四」事件的空間。
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