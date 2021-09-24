龍明彪：抗戰精神是激勵兩岸實現民族復興精神動力

「銘史承志 · 九一八事變90周年海峽兩岸書畫展」廿四日上午在瀋陽九一八歷史博物館開幕。書畫展為期一個月，將展出中國國民黨前主席連戰、洪秀柱和中國書法家協會主席孫曉雲等兩岸各界人士和書畫名家的作品136幅。大陸國務院台辦副主任龍明彪指出，偉大抗戰精神永遠是激勵兩岸中華兒女為實現民族復興而奮鬥的强大精神動力。

龍明彪表示，台灣問題的產生和演變同近代以來中華民族命運休戚相關。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結。衷心希望兩岸同胞銘記歷史、勵志奮鬥，和衷共濟、團結向前，共同推動兩岸關係和平發展，共擔民族復興的責任，共創民族復興的美好未來。

中國抗日戰爭史學會會長王建朗表示，偉大抗戰精神是中華民族寶貴的精神遺產。此次展出的130多幅書畫作品都飽含愛國激情，展現了中華兒女血戰到底的英雄氣概，體現了對抗戰精神的歌頌和對和平的嚮往。在民族復興的征途上，只要兩岸同胞同心同德，勠力同心，必將迎來祖國統一、繁榮、强盛的美好明天。台灣中華民族抗日戰爭紀念協會總顧問蔣友松表示，舉辦此次書畫展體現了兩岸中華兒女銘記抗戰歷史、傳承抗戰精神的共同意志。九一八的教訓我們不能忘記，民族抗戰的歷史我們不能忘記，兩岸同胞要共同努力，讓中國抗戰的歷史與精神為後世所知曉，在世所知曉，在世界得共鳴。

書畫展由中國抗日戰爭史學會和台灣中華民族抗日戰爭紀念協會共同主辦，旨在激勵兩岸同胞銘記抗戰歷史，弘揚抗戰精神，攜手致力祖國和平統一，同心實現民族偉大復興。中國抗日戰爭史學會與台灣中華民族抗日戰爭紀念協會曾於2017年至2019年分別在南京、武漢和南寧相繼舉辦三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。