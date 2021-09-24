陸發布美干預香港清單 北京：停止干預香港事務

針對大陸外交部今日發布「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，大陸外交部發言人趙立堅說，美方應切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法制，停止干涉中國內政。

據上海澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅24日在例行記者會上說，「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」系統梳理了2019年反送中運動以來，美方干預香港事務，插手中國內政的種種「劣跡」。

趙立堅接著表示，制定和實施「港版國安法」，完善了香港的法制，恢復了香港的安全和穩定，保護了香港居民的正當合法權益，推動香港迎來由亂轉治的新局面。美方通過打香港牌，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展的圖謀不可能得逞。

趙立堅並強調，美方不得以任何方式支援縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，最終也將嚴重損害美自身在港利益。中方將對美方干預香港事務的行徑繼續作出堅定有力回應。