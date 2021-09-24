習近平與越共總書記熱線 強調捍衛共產黨執政

中共總書記習近平與越共總書記阮富仲24日通話。習近平說，捍衛共産黨執政安全和社會主義制度安全，是中越雙方最根本的共同戰略利益。習近平並強調，中越要維護南海和平穩定，踐行真正的多邊主義。

據新華社報導，習近平表示，中越兩國是山水相連的社會主義鄰邦，是具有戰略意義的命運共同體。在世界百年變局和世紀疫情疊加作用的複雜形勢下，雙方有很多的共同利益和共同關切。

他表示，中方堅定支持阮富仲帶領越南黨和人民走符合本國國情的社會主義道路，實現越共十三大確定的發展目標。雙方要開展好理論研討、幹部培訓、地方黨委合作等機制化交往，深化兩黨兩國對口部門交流互鑒，加強輿論引導。

習近平說，中方堅定支持越方戰勝疫情、促進經濟社會發展。雙方要加強國際和地區事務協調和配合，維護南海和平穩定，反對新冠病毒溯源政治化，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

阮富仲則表示，當前越中兩黨兩國關係保持良好勢頭，高層交往密切，經貿合作快速增長。越方高度重視並始終將發展越中全面戰略合作夥伴關係作為頭等優先，越共願同中共加強黨際交往，增進政治互信，深化治黨治國經驗交流，推動雙方在經貿、抗疫、人文、地方等各領域加強互利合作。