北京發布美國干預香港清單 陸駐港公署：敲響警世鐘
大陸外交部在其網站上發布「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」。大陸外交部駐港公署發言人說，這是對美國的霸凌行徑有力回擊，是對一切外部干預勢力和「反中亂港」分子的有力警告，彰顯中方捍衛國家主權、安全、發展利益，維護香港繁榮穩定的決心與能力。
據陸媒澎湃新聞報導，該名發言人說，這份清單是對企圖干預中國內政、遏制中國發展的外部勢力敲響的「警世鐘」。清單的發布向世界昭告，中國的主權、安全、發展利益不容挑戰，中國全面準確貫徹落實「一國兩制」方針的決心不容置疑，香港的團結、和諧、穩定不容破壞。
大陸國務院港澳辦則稱，堅定支持大陸外交部發布的「事實清單」。透過這些確鑿證據，人們更可以認清美國在民主、自由、人權、法治問題上奉行的虛偽雙標、執迷於當教師爺頤指氣使的霸權本質和企圖通過搞亂香港來遏制中國發展的險惡用心。
大陸國務院港澳辦表示，任何外部干預都不可能動搖中國政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的堅定決心，都不可能阻擋「一國兩制」航船繼續劈波斬浪前進。
香港政府也表態：「全力支援外交部發出清單」，特區政府將繼續堅定地執行香港國安法及全面貫徹落實「愛國者治港」原則，堅決反對及防止外國勢力干預香港內部事務。
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