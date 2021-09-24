陸駐聯合國代表：要實行多邊主義 反對單邊霸凌

中國大陸常駐聯合國代表大使張軍23日表示，中方堅定捍衛「聯合國憲章」，踐行真正的多邊主義，反對霸權霸凌和單邊主義，堅決抵制單邊強制措施。

據中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，張軍出席捍衛「聯合國憲章」之友小組部長級會議。這場會議由委內瑞拉外長普拉森西亞主持會議，阿爾及利亞、玻利維亞、寮國、白俄羅斯、伊朗外長和俄羅斯副外長等之友小組成員代表與會。會後發表「政治聲明」。

張軍說，面對百年變局和新冠疫情相互交織，我們比以往任何時候都需要堅定捍衛「聯合國憲章」，需要在聯合國平台加強團結合作，攜手應對全球威脅和挑戰。

會議發表的「政治聲明」強調，維護「聯合國憲章」對構建公正、平等的國際秩序至關重要，單邊措施違反「憲章」和國際法基本準則，「之友小組」將在聯合國工作中推動各方遵守國際法，維護以聯合國為核心的多邊主義。

捍衛「聯合國憲章」之友小組由委內瑞拉發起，於今年7月成立，目前成員包括中國、俄羅斯、阿爾及利亞、白俄羅斯、玻利維亞、伊朗、敘利亞、巴勒斯坦、柬埔寨、北韓等國。