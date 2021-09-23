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茅台原董事長袁仁國受賄人民幣1.129億餘元 判無期徒刑
據澎湃新聞，涉貪汙、非法收受他人財物等罪，貴州茅台集團前董事長袁仁國23日被貴陽中院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並被沒收個人全部財產。
經審理查明，今年65歲的袁國仁於1994年至2018年，茅台酒廠副廠長、茅台集團總經理等職務的便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，折合人民幣1.129億餘元。
貴陽中院認為，袁仁國的行為構成受賄罪，鑑於他受賄人民幣2,050萬元未遂，其後也如實招供，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實，加上認罪悔罪，積極退贓等，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
央視反貪腐電視專題片《國家監察》曾披露，袁仁國在茅台集團工作40多年，隨着職務的提升，開始利用手中權力違規批專賣店、批「後門酒」，謀取巨額私利。自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女憑違規經營茅台酒，就獲利2.3億餘元。
據悉，一大批經銷商、供應商千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送，袁仁國辦公室外的走廊，曾經每天門庭若市。有經銷商為了討好他，更送禮贈一個5公斤金鼎。
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