殲-10C攜多款武器夜間抵達參加珠海航展

今年的珠海航展將於9月28日開幕，中共解放軍大批軍機開始集結。其中，殲-10C戰機首次參加此次航展。

綜合網絡9月22日消息，當日臨近晚上的時候，參加珠海航展的殲-10C出現在了珠海機場的上空。據悉，這是殲-10C首次參加珠海航展。

根據新浪微博，這次殲-10C攜帶了多款武器系統，包括副油箱等。殲-10C是在殲-10B的基礎上的改進型號，本身殲-10B與殲-10A就有很大的區別，包括進氣道和垂尾都經過了大幅度的改進，目前殲-10C已經在多個部隊服役，從而成為了一款重要的裝備。

殲-10C戰機是中共自己研發的第三代改進型超音速多用途戰鬥機，配裝較先進航電系統及機載武器，具備中近距制空和對地面、海面目標精確打擊能力。

在9月22日除了作戰部隊的殲-10C之外，還有來自中共空軍八一飛行表演隊的殲-10A和殲-10S，總共有7架殲-10A/S戰鬥機飛抵珠海。

屆時，中共空軍八一飛行表演隊會進行飛行表演。此外，殲-16D電子戰機也將首次在航展上亮相。