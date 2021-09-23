落馬大貪官差點讓熱播電視劇「人民的名義」停播

中共中央紀委國家監委網站22日通報，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科嚴重違紀違法，被開除黨籍、開除公職（雙開）。知情人士稱，四年前熱播的大陸反腐電視劇「人民的名義」當時曾一度被王立科壓下差點停播。

去年10月就主動投案的王立科直到近一年後才被中紀委公布調查結果，中紀委在22日的通報指出，王立科從未真正樹立理想信念，從未對黨忠誠老實，政治上毫無原則，喪失「四個意識」，在黨內搞團團夥夥，為謀求個人職務晉升大搞政治投機、攀附貼靠，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，特權思想嚴重，生活奢靡腐敗；篡改、偽造個人檔案，賣官鬻爵，嚴重破壞任職地區政法系統特別是公安系統的政治生態；腐化墮落，大搞錢色交易；貪婪妄為，為謀取不正當利益向他人賄送巨額財物；利用職務便利在企業經營、貸款辦理、職務調整等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物，長期為黑惡勢力充當「保護傘」。

王立科被大陸官媒形容是典型「兩面人」，在中紀委通報出爐後，2017年大陸熱播的反腐電視劇「人民的名義」總監製李學政在社交媒體發文稱，當時王立科曾想讓該劇停播，並命令製作團隊刪除了原本列在片尾「鳴謝」名單中的江蘇省政法系統相關部門。

北京青年報報導，李學政說，王立科當時認為「人民的名義」嚴重抹黑和影響公安隊伍的形象，要求「停播」，所幸被有關領導駁回「身正不怕影子斜，為何自己對號入座？」決定維持播出。現在看來，劇中的「省政法委書記高育良、公安廳長祁同偉」就是王立科在現實中的縮影。

李學政說，「人民的名義」順利播完了。但王立科的抵制給這部劇和相關團隊帶來了巨大壓力。「人民的名義」是在江蘇省南京市拍攝的，王立科當時是江蘇省政法委書記兼公安廳廳長，他命令把當時支援拍攝的公安機關、檢察院、法院等幾十家原本應「鳴謝」的單位都刪掉了，而且很多支援拍攝的公安政法系統宣傳部門都挨了批評。

當時還有員警系統的微信公眾號發文章公開反對「人民的名義」，其中很多公眾號都來自江蘇。王立科還利用這種壓力給其他系統施壓，所以在第一輪播放結束後，「人民的名義」沒有再播第二輪。

他說，「人民的名義」最終沒有得到獎項也都與王立科的強烈干預有關。

中共自十八大以來積極反腐抓貪官，獲得民眾支持，「人民的名義」選對時機播出後大受歡迎。電視劇講述當代大陸檢察官維護公平正義和法制統一、查辦貪腐案件的故事，於2017年3月先在湖南衛視播出 。據百度百科的介紹，此劇收視率突破8%，刷新了近十年省級衛視收視的最高紀錄 ，同時入選2017中國十大事件。