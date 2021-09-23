大陸股王貴州茅台前董事長受賄被判處無期徒刑

大陸股王貴州茅台前董事長袁仁國被控受賄罪，23日上午被貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產；對袁仁國受賄所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。

人民日報報導，1994年至2018年，袁仁國先後利用擔任貴州省茅台酒廠副廠長、中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司副總經理、副董事長、總經理、董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長等職務上的便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合人民幣1.129億餘元（約近5億台幣）。

貴陽市中級人民法院認為，被告人袁仁國的行為構成受賄罪。鑑於袁仁國受賄2050萬元系未遂；其到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。

貴州茅台是大陸股王，今天收盤價為1635元（人民幣），市值逾兩兆人民幣，因為它的稀缺與高價（一瓶動輒1千元人民幣以上），歷年來貴州茅台的高管很少能全身而退，同時因為送禮收禮都用到茅台，許多重大腐敗案現場都可見到它的身影。