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台灣加CPTPP陸提一中 陸委會嗆：從來不是中共一部分
台灣22日申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），大陸外交部表示堅決反對，國台辦重申一中原則，還呼籲國際不要為「台獨」提供舞台。對此，陸委會23日晚間回應，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。」
陸委會強調，我們已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都都無權干涉、置喙。
陸委會說，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，試圖矮化台灣，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，只是凸顯以強凌弱，不顧國際組織既有的規則，不僅傷害台灣人民情感，無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。
陸委會說明，政府推動加入CPTPP，是要強化與區域國家經貿連結，提升台灣經濟活力和競爭力。政府將積極推動與其他理念相近國家之經貿合作，提升台灣對外經濟的格局及多元性，並對外說明中共政治訴求不合國際經貿現實，以持續爭取國際支持。
陸委會呼籲，北京當局應正視兩岸現實，妥慎做好加入區域經濟整合必要的法規與制度改革調整，提升公平經貿與互惠合作，更應揚棄敵意對抗思維，停止對台灣無理打壓及不理性的政治動作，才真正有助於亞太區域經濟的共榮發展。
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