北京：已向100多國提供12億劑新冠疫苗和原液

大陸疫苗外交持續進行，大陸外交部發言人趙立堅23日說，截至目前，中國大陸已向100多個國家和國際組織提供了12億劑疫苗和原液，向150多個國家和14個國際組織提供了抗疫物資援助。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在23日的大陸外交部例行記者會上說，中方積極支持聯合國各機構為抗擊疫情發揮應有作用。相關國家和國際組織表示，中方援助的疫苗和物資如同「及時雨」，為各國抗擊疫情、保護人民身體健康起到積極重要作用。

趙立堅接著表示，在第76屆聯合國大會一般性辯論上，大陸國家主席習近平指出，要把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗。中國大陸將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

趙立堅說，中方將盡己所能，推進疫苗在發展中國家的公平可及，同時呼籲有能力的國家盡快以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，以及必需的抗疫物資。