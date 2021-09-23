快訊

央行再打炒房！特定地區第二戶購屋貸款不得有寬限期

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

北京：已向100多國提供12億劑新冠疫苗和原液

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝工廠。圖／新華社
圖為國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝工廠。圖／新華社

大陸疫苗外交持續進行，大陸外交部發言人趙立堅23日說，截至目前，中國大陸已向100多個國家和國際組織提供了12億劑疫苗和原液，向150多個國家和14個國際組織提供了抗疫物資援助。

據陸媒澎湃新聞報導，趙立堅在23日的大陸外交部例行記者會上說，中方積極支持聯合國各機構為抗擊疫情發揮應有作用。相關國家和國際組織表示，中方援助的疫苗和物資如同「及時雨」，為各國抗擊疫情、保護人民身體健康起到積極重要作用。

趙立堅接著表示，在第76屆聯合國大會一般性辯論上，大陸國家主席習近平指出，要把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，當務之急是要在全球範圍內公平合理分配疫苗。中國大陸將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向「新冠疫苗實施計畫」捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗。

趙立堅說，中方將盡己所能，推進疫苗在發展中國家的公平可及，同時呼籲有能力的國家盡快以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，以及必需的抗疫物資。

新冠疫苗 趙立堅 疫情

延伸閱讀

台中打BNT首日9學生送醫 40人暈針胸悶不良反應

彰縣國高中生接種BNT疫苗 5人送醫已有4人出院

第10輪BNT由第9類40歲往下打 64歲以下視疫苗量

大園、觀音高中爆BNT缺課潮 一班8成多請假只6人上課

相關新聞

台灣宣布申請加入CPTPP 大陸外交部回應了

在中國大陸表態申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部22日表示，台灣已正式遞出加入CPTPP申請。大...

港保安局長警告港人 慶祝雙十節恐違反國安法遭嚴懲

香港保安局長鄧炳強接受星島日報專訪時警告，十月十日「雙十節」，香港市民切勿意圖從事或鼓勵甚至煽動他人做出將台灣從中國分裂...

港保安局稱港人慶雙十節恐遭嚴懲 陸委會：勿過度解讀

香港保安局長鄧炳強警告，香港民眾在「雙十節」切勿意圖從事或鼓勵甚至煽動他人做出將台灣從中國分裂出去的行為，「因為台灣是中...

北京：已向100多國提供12億劑新冠疫苗和原液

大陸疫苗外交持續進行，大陸外交部發言人趙立堅23日說，截至目前，中國大陸已向100多個國家和國際組織提供了12億劑疫苗和...

港府警告勿慶祝雙十節 陸委會：盼正視歷史

香港保安局局長鄧炳強近日警告港人，不要在「雙十節」意圖做出將台灣從中國「分裂」出去的行為。陸委會今天表示，希望港府正視歷...

部分「小明」來台仍被排除在外 陸委會：會一致性處理

學校已經開學，疫情指揮中心日前宣布，即日起重新開放國人的外籍配偶及未成年子女可於邊境嚴管期間申請入境，陸港澳均一體適用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。