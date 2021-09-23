部分「小明」來台仍被排除在外 陸委會：會一致性處理

學校已經開學，疫情指揮中心日前宣布，即日起重新開放國人的外籍配偶及未成年子女可於邊境嚴管期間申請入境，陸港澳均一體適用，但仍不包含陸籍配偶前婚生子女即「小明」，陸委會23日證實，的確沒有包括，但會滾動調整邊境管制措施，也會朝一致性方向來處理。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，本次鬆綁，陸港澳籍也適用，但與陸籍配偶的前段婚姻所生子女「小明」，是「前夫的小孩」並非國人的配偶也不是國人的子女，因此仍舊不在此次範圍，意味著有10位小明至今仍被排除在外，不能入境來台。

對此，陸委會副主委李麗珍於23日的例行記者會上表示，疫情指揮中心9月13日宣布了這個邊境管制措施，對持居留證者，國人的外籍及陸港澳籍配偶和未成年子女，經過教育部的許可得申請入境。

李麗珍說，的確這次沒有包括外籍及陸港澳籍的前婚生子女，「但是我們對於境外的外籍人士邊境管制措施是一致性的」，未來會視整個國內外疫情的發展趨勢，滾動地來調整整個邊境管制措施，也會朝一致性的方向來處理。