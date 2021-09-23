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林鄭月娥：香港動亂期間 傷害大陸同胞情感

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／香港中通社
香港特首林鄭月娥。圖／香港中通社

香港特首林鄭月娥率團訪問四川成都。她表示，香港社會動亂期間，無疑傷害了大陸同胞的感情，也讓他們對香港有負面看法，強調她帶領港府重新出發、重振經濟的過程中，很重視大陸對香港的觀感。

據港媒香港電台報導，林鄭月娥率團訪問四川成都，出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議，她在致詞時作上述表示。

她說，過去兩年多，由反送中運動引起的「暴亂」和新冠疫情，讓香港社會經濟飽受打擊，幸而港版國安法頒布實施後，香港由亂及治；而大陸全國人大通過完善選舉制度的決定，落實「愛國者治港」原則，讓香港政治體制正本清源，重回一國兩制初心。

林鄭表示，選舉制度完善後的首場選委會選舉亦在剛過去的星期日順利舉行。北京的重要舉措標誌著往後香港更有條件加強與中國大陸的合作關係，更好融入國家發展大局。

她最後稱，在疫情衝擊下，四川作為大陸西部地區經濟發展領頭羊，去年生產總值保持正增長，增速高於大陸的平均水平，港府會加強支持在川港商，推動兩地業界交流合作，並協助四川企業「走出去」。

香港特首

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