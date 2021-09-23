劇本殺風靡中國 官媒示警：宣揚暴力靈異引擔憂

劇本殺是風靡中國年輕人的社交活動，據稱今年市場規模將高達人民幣170億元（約新台幣730億元）。但中國官媒新華社指，政府對行業監管不足，憂暴力靈異內容造成年輕人心理問題。

新華社22日刊登一篇文章指，一些劇本殺商家將店內布置家墳場，擺放屍體道具，透過遊戲內容和場景設置宣揚暴力、靈異，引發公眾擔憂。且政府對這種新興行業的監管不足，商家都沒有禁止未成年人入內。

報導引述心理學家稱，劇本殺的劇本和劇情引導很重要，「正能量」的劇本殺可釋放玩家精神壓力、豐富想像力和加強人際溝通；但若內容過於恐怖，玩家又沒有一定的辨別能力，年輕人可能會沉迷其中，產生現實與劇情角色的混淆，出現心理問題。

劇本殺是實境社交活動，參加者扮演劇本中特定的角色，透過沉浸式推理找出真相。這項活動近年頗受中國年輕人喜愛，市場潛力也不容小覷。

一份「2021實體劇本殺消費洞察報告」指，截至2020年底，中國劇本殺的實體門市已突破3萬家，市場規模高達人民幣117.4億元，2021年市場規模預計增至170.2億元。消費者規模可能達941萬人，超過7成是30歲以下的年輕人。（編輯：沈朋達）1100723